2020-03-26T13:47:45+03:00
Общество

«Мы же не звери»: многодетная мама возмущена, что ее ребенку подарили в кафе игрушку для собак

Женщина в гневе из-за «кричащей курицы» и пишет негодующие отзывы в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Та самая игрушка. Фото: revizor.nsk.Та самая игрушка. Фото: revizor.nsk.
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Многодетная сибирячка возмущена, что ее ребенку подарили в кафе игрушку для собак в виде «кричащей курицы». Свою историю она рассказала в группе revizor.nsk.

- В детском комбо нам дали игрушку для собак - всем известную кричащую курицу! Очень неприятно, знаете ли. Вроде, пришли в хорошее заведение, а отношение к детям как к животным. Нельзя так! - возмущается сибирячка. - У меня вот трое деток, и каждому купи по такому обеду! И что потом? Получи собачью игрушку. Детям, конечно, нравится: мм же не объяснишь что это игрушка для собак. Не хочу, чтобы они этим играли, мы же не звери.

Юрист Инесса Рябина объяснила, что многодетная мама наказать кафе за подобный подарок никак не сможет:

- Эта игрушка - подарок, и одариваемый не в праве выбирать, что именно ему вручат. Единственное, что он может, - это отказаться от такого подарка, - пояснила КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Мы же не звери»: многодетная мама возмущена, что ее ребенку подарили в кафе игрушку для собак
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