26 Март 2020 2020-03-26T13:40:22+03:00

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27 марта в 16.00 в помещении Общественной палаты Новосибирской области (ул. Мичурина, 19, 5-й этаж) состоится расширенное заседание Совета Общественной палаты Новосибирской области, в котором примут участие представители общественных организаций Новосибирской области, в том числе Новосибирского областного совета ветеранов, региональных отделений Российского союза ветеранов Афганистана, ДОСААФ России, «ОПОРА РОССИИ», а также представители профсоюзов работников образования, науки и культуры.

Участники заседания рассмотрят вопросы повышения роли гражданского общества в организации общественного наблюдения за проведением общероссийского голосования по вопросам одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, практику организации голосований по принятию и изменению конституций в зарубежных странах, ознакомятся с докладом «Международный опыт изменения основного закона страны», подготовленным с участием Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

В рамках мероприятия председатель ОП НСО Галина Гриднева подпишет соглашения с крупнейшими некоммерческими организациями региона о совместной работе по организации общественного наблюдения за проведением общероссийского голосования по вопросам одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

- Наша основная задача - обеспечить прозрачность и четкое соблюдение законодательства в ходе общероссийского голосования, - подчеркнула Галина Гриднева, председатель Общественной палаты НСО. - Каждый гражданин Российской Федерации должен быть полностью уверен в том, что его голос будет учтен, а голосование пройдет максимально открыто и законно. Поэтому мы обратились к крупнейшим некоммерческим организациям области, чтобы обеспечить максимально широкое общественное наблюдение за процедурой голосования. У каждой организации широкая сеть активистов во всех районах области, поэтому мы сможем обеспечить качественное наблюдение за процессом голосования на всех участках, которые будут открыты.

Наша справка

Все подробные сведения о том, как стать общественным наблюдателем, подать заявление на включение в корпус наблюдателей и пройти необходимое обучение, размещены на сайте общественныйнаблюдатель.рф. Также можно напрямую обращаться в аппарат Общественной палаты Новосибирской области по телефону (383) 221-02-71, адрес электронной почты: aopnso@mail.ru