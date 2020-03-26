2020-03-26T13:20:17+03:00
Умные вещи

Школьники смогут дистанционно подготовиться к предстоящим ЕГЭ

Образовательный онлайн сервис МТС – SmartUniversity запустил бесплатные образовательные курсы подготовки к ЕГЭ для школьников
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой МТС.Фото предоставлено пресс-службой МТС.
Изменить размер текста:

Специально для подготовки учащихся 9-11 классов к единым государственным экзаменам в период дистанционного обучения, МТС разработала онлайн-интенсивы, с 23 марта до 22 мая они будут доступны бесплатно. Также, ученики 5-11 классов смогут бесплатно посещать разговорные клубы для совершенствования английского языка.

Программа состоит из 8 вебинаров по математике и русскому языку и 12 вебинаров по английскому языку. Вебинары разработаны по программам и методическим материалам экспертов ЕГЭ согласно рекомендациям ФИПИ (Федерального института педагогических измерений). Курс будут вести опытные педагоги с многолетним стажем.Для закрепления материала по результатам каждого занятия ученики будут выполнять домашние задания. Все вебинары планируется транслировать на стриминговой платформе WASD.TV для предоставления доступа к ним максимальному количеству школьников.

Также, до 22 мая ученики 5-11 классов смогут бесплатно практиковать английский язык в разговорных клубах Smart University. Мини-группы до 10 человек, которые формируются исходя из уровня знаний и интересов, помогут сохранить и развить навыки разговора на английском за счет регулярной практики и обеспечат детей общением на время удаленной учебы.

МТС SmartUniversity

Smart University – сервис МТС для дистанционного образования, на базе которого осуществляются индивидуальные и групповые занятия для учеников 5-11 классов по русскому, математике и английскому языку, а также для взрослых – по английскому языку. Обучение проходит на цифровой платформе через мобильное приложение или сайт сервиса.

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мы же не звери»: многодетная мама возмущена, что ее ребенку подарили в кафе игрушку для собак
Полицейские объяснили, будут ли штрафовать родителей за поход детей в торговые центры
Обеспечить прозрачность и четкое соблюдение законодательства
Школьники смогут дистанционно подготовиться к предстоящим ЕГЭ
Приревновал девушку: под Новосибирском мужчина насмерть забил друга табуреткой
В Новосибирске суд оставил под стражей экс-начальника отдела СКР
Нерабочая неделя в Новосибирске: как будут работать детсады с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Стало известно, как будут работать торговые центры в Новосибирске из-за короновируса
Нерабочая неделя в Новосибирске: как будет работать метро с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Уважаемый сотрудник, но его не пустили к пациентам: больница отправила врача с работы из-за небольшой температуры
Новосибирским школьникам продлили каникулы до 12 апреля
«Гнали по всем дворам»: новосибирские полицейские поймали угонщика кроссовера
«Не успеют подготовиться к экзаменам»: депутат Госдумы от Новосибирска предложил отменить ЕГЭ из-за угрозы коронавируса
Сенатора Владимира Городецкого отправили на домашний карантин
Новосибирские абоненты Tele2 чаще остальных подключались через интернет
Повестка дня внеочередной сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
Совет депутатов города Новосибирска опубликовал очередное распоряжение
Юристы объяснили, могут ли заставить работать в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля
Стали известны подробности задержания мужчины, пытавшегося изнасиловать цветочницу
«До 800 проб ежесуточно»: Андрей Травников заявил, что новосибирцев будут тестировать на коронавирус в 15 раз больше
В Новосибирске госпитализирован ребенок, летевший вместе с больной коронавирусом
«Что с людьми творится?»: новосибирцев возмутил парень, справивший нужду в урну рядом с подъездом
Новосибирск может получить звание «Город трудовой доблести» до 1 мая
Недосчитались 12 миллионов рублей: сибирячку из агентства недвижимости отдадут под суд