Школьники смогут дистанционно подготовиться к предстоящим ЕГЭ

26 Март 2020 2020-03-26T13:20:17+03:00

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Специально для подготовки учащихся 9-11 классов к единым государственным экзаменам в период дистанционного обучения, МТС разработала онлайн-интенсивы, с 23 марта до 22 мая они будут доступны бесплатно. Также, ученики 5-11 классов смогут бесплатно посещать разговорные клубы для совершенствования английского языка.

Программа состоит из 8 вебинаров по математике и русскому языку и 12 вебинаров по английскому языку. Вебинары разработаны по программам и методическим материалам экспертов ЕГЭ согласно рекомендациям ФИПИ (Федерального института педагогических измерений). Курс будут вести опытные педагоги с многолетним стажем.Для закрепления материала по результатам каждого занятия ученики будут выполнять домашние задания. Все вебинары планируется транслировать на стриминговой платформе WASD.TV для предоставления доступа к ним максимальному количеству школьников.

Также, до 22 мая ученики 5-11 классов смогут бесплатно практиковать английский язык в разговорных клубах Smart University. Мини-группы до 10 человек, которые формируются исходя из уровня знаний и интересов, помогут сохранить и развить навыки разговора на английском за счет регулярной практики и обеспечат детей общением на время удаленной учебы.

МТС SmartUniversity

Smart University – сервис МТС для дистанционного образования, на базе которого осуществляются индивидуальные и групповые занятия для учеников 5-11 классов по русскому, математике и английскому языку, а также для взрослых – по английскому языку. Обучение проходит на цифровой платформе через мобильное приложение или сайт сервиса.

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