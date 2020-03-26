Уважаемый сотрудник, но его не пустили к пациентам: больница отправила врача с работы из-за небольшой температуры

26 Март 2020 2020-03-26T11:20:36+03:00

У новосибирцев все чаще проверяют температуру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Новосибирске усиливаются противовирусные меры. Людям даже с небольшим повышением температуры рекомендуют оставаться дома. Это относится и к медицинскому персоналу. Пример привел главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.

- В областной клинической больнице мы всем входящим в здание выполняем термометрию, и первые результаты есть. Уважаемый сотрудник больницы с небольшой температурой решил пойти на работу. Извините, на входе остановили, порекомендовали ограничительные мероприятия. И так должны поступать все, - рассказал Анатолий Васильевич КП-Новосибирск.

Он также призвал других руководителей не оставлять на работе людей, если у них есть симптомы болезни.

- Не зря сегодня включены мероприятия по входной дистанционной термометрии. И если не столь ответственно подходит руководитель и говорит: «ты немножко затемпературил, немножко - проблемы с респираторной вирусной инфекцией, ты масочку надень и посиди» - нет, сегодня так делать нельзя, - сказал врач.

Заочное оформление больничных и доставка врачей на такси - как коронавирус поменял работу новосибирских медиков. Главврач областной больницы рассказал об этом в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU