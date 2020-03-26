«Гнали по всем дворам»: новосибирские полицейские поймали угонщика кроссовера
Полицейские поймали угонщика авто «Тойота Рав 4», который приехал в Новосибирск из соседнего региона. Машину угнали в городе Прокопьевске. О том, что она может быть в столице Сибири, рассказали новосибирским полицейским их коллеги из Кемеровской области.
Машину отыскал экипаж отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД — ее заметили на улице Большевистской в Новосибирске. Автоинспекторы потребовали водителя остановиться через громкоговоритель, но он нажал на газ и попытался скрыться.
В одном из дворов полицейские поймали угонщика. Им оказался 47-летний житель Прокопьевска, ранее судимый за похожие преступления.
Подозреваемого передали оперативникам из Кемеровской области. Иномарка будет возвращена законному владельцу.
Полиция преследовала и задержала угонщика из Кемеровской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU