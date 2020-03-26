2020-03-26T10:36:06+03:00
Общество

«Не успеют подготовиться к экзаменам»: депутат Госдумы от Новосибирска предложил отменить ЕГЭ из-за угрозы коронавируса

КП-Новосибирск рассказывает, что он предлагает вместо этого
Ульяна ДЖАНКОВА
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Депутат Госдумы предлагает отменить ЕГЭ.Депутат Госдумы предлагает отменить ЕГЭ.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев предложил отменить ЕГЭ и ОГЭ. Вместо этого он предлагает закрыть аттестацию по текущим оценкам.

— Этот вопрос волнует многих родителей, ведь их дети теряют две недели из школьной программы. Нагнать будет сложно. Дистанционное обучение возможно в больших школах и то не во всех, дети в отдаленных населенных пунктах просто получили внеплановые каникулы. Не везде есть возможность обучаться онлайн. Можно сделать меньше летние каникулы, но тогда непонятно, что как успеть подготовиться к экзаменам выпускникам, — отметил депутат.

Дмитрий Савельев уверен, что школьником будет сложно справиться с нагрузкой, успеть вовремя подготовиться к аттестации. Можно было бы сдать экзамен дистанционно, но кто даст гарантию, что результат будет объективен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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