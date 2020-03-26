2020-03-26T10:07:37+03:00
Умные вещи

Новосибирские абоненты Tele2 чаще остальных подключались через интернет

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы сегмента электронной коммерции в 2019 году
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Изображение предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».Изображение предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».
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Лидерами по приросту подключений стали регионы Урала, Дальнего Востока и Сибири. Наибольшую долю MNP-подключений в онлайн-канале показали Москва и регионы Центральной России. Самыми частыми посетителями цифрового канала стали люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Tele2 продолжает развивать цифровые интерфейсы привлечения абонентов. Компания фиксирует активный рост подключений через сайт оператора во всех регионах присутствия. Лидером по динамике роста стала Курганская область с почти двукратным ростом активаций – 96%. На втором месте оказалась Еврейская АО, где подключения через цифровой канал выросли на 94%. Далее в списке лидеров следуют регионы Сибири и Урала. Столичный регион, где у Tele2 традиционно самая цифровая аудитория, показал прирост подключений SIM-карт через сайт на уровне 58%.

Лидером по динамике роста подключений в Сибири стал Новосибирск, где количество заказанных в интернет-магазине SIM-карт выросло почти в два раза год к году. Росту подключений в столице Сибири способствовал запуск сервиса доставки из интернет-магазина. Чтобы заказать новую или заменить старую SIM-карту, осуществить перенос своего номера в Tele2, теперь не нужно специально идти в салон – достаточно просто зайти на сайт оператора и оформить заявку на доставку. Курьер приедет в течение суток после оформления заказа. На текущий момент услуга доступна во всех районах города. В прошлом году в Новосибирске на продажи в салонах и доставку курьером до дома пришлось 97% и 3% соответственно.

Самыми активными пользователями сайта стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 37% от общего числа посетителей. Доли мужчин и женщин в числе посетителей сайта Tele2 распределились почти поровну: 50,5% и 49,5% соответственно.

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