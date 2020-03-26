2020-03-26T09:29:51+03:00
Политика

Совет депутатов города Новосибирска опубликовал очередное распоряжение

В распоряжении оповещается о созыве внеочередной сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
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Фото: Андрей КОПАЛОВ
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1. Созвать внеочередную сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 27 марта 2020 года в 10.00 в большом зале мэрии города Новосибирска (Красный пр., 34).

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев

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