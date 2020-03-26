2020-03-26T09:27:02+03:00
Общество

Юристы объяснили, могут ли заставить работать в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля

Могут ли заставить работать в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля?
Ульяна ДЖАНКОВА
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Юрист рассказала, что делать, если работодатель заставляет выйти, несмотря на слова президента.Юрист рассказала, что делать, если работодатель заставляет выйти, несмотря на слова президента.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Следующая неделя для новосибирцев будет нерабочей, но могут ли заставить работать в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля.

КП-Новосибирск обратилась за комментариями к юристу.

— В таком случае требуйте, чтобы руководитель издал официальный приказ, на основании которого вы обязаны выйти на работу. Ведь вас в последствие накажут, если вдруг вы заболеете коронавирусом и заразите других. Соответствующий законопроект был внесен в госдуму на днях, — рассказала КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина. — Напишите руководителю смс или электронное сообщение на почту, в котором попросите издать указ. Либо есть иной способ — сразу сообщить в прокуратуру.

Напомним, 25 марта неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей. При этом зарплату сохранят. Эта мера необходима, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом заявил глава государства в официальном обращении. Указ уже опубликован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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