Сенатора Владимира Городецкого отправили на домашний карантин
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала сотрудников аппарата и сенаторов, которым больше 65 лет, уйти на домашний карантин. Об этом сообщает издание kp.ru. Таково распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина. Это коснулось, в том числе и сенатора от Новосибирской области Владимира Городецкого. В этом году ему исполнится 72 года.
Глава Совфеда уверена это необходимая мера мерами, которая поможет стабилизировать ситуацию.
Напомним, членом Совета Федерации Владимир Городецкий стал в октябре 2018 года. Ранее его три раза избирали на пост мэра Новосибирска, после он был губернатором Новосибирской области.
Напомним, на четверг, 26 марта, в Новосибирской области коронавирус диагностирован у пятерых жителей. Все они прилетели из разных стран Европы. С симптомами ОРВИ были госпиталазированы в больницу, где и выяснилось, что они инфицированы.
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Глава Совфеда считает это необходимыми мерами, которые помогут стабилизировать ситуацию (подробнее)
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