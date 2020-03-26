Сенатора Владимира Городецкого отправили на домашний карантин

26 Март 2020 2020-03-26T10:20:12+03:00

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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала сотрудников аппарата и сенаторов, которым больше 65 лет, уйти на домашний карантин. Об этом сообщает издание kp.ru. Таково распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина. Это коснулось, в том числе и сенатора от Новосибирской области Владимира Городецкого. В этом году ему исполнится 72 года.

Глава Совфеда уверена это необходимая мера мерами, которая поможет стабилизировать ситуацию.

Напомним, членом Совета Федерации Владимир Городецкий стал в октябре 2018 года. Ранее его три раза избирали на пост мэра Новосибирска, после он был губернатором Новосибирской области.

Напомним, на четверг, 26 марта, в Новосибирской области коронавирус диагностирован у пятерых жителей. Все они прилетели из разных стран Европы. С симптомами ОРВИ были госпиталазированы в больницу, где и выяснилось, что они инфицированы.

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Глава Совфеда считает это необходимыми мерами, которые помогут стабилизировать ситуацию (подробнее)

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