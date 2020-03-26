2020-03-26T08:18:38+03:00
Общество

«Что с людьми творится?»: новосибирцев возмутил парень, справивший нужду в урну рядом с подъездом

Наглого парня сняла камера видеодомофона
Александра Сударь
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Сибиряк справил нужду в урну у подъезда. Фото: стоп-кадрСибиряк справил нужду в урну у подъезда. Фото: стоп-кадр
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Жителей дома №103 по улице Петухова в Кировском районе Новосибирска возмутила нетрезвая компания. Двое мужчин встретились возле подъезда. Один из них подъехал на машине, второй поджидал у дома с бутылками, по всей видимости, спиртного.

Пока друзья ждали, когда им откроют дверь подъезда, один из них не выдержал и справил нужду в урну у подъезда. Это зафиксировала камера видеодомофона. Кадры опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Неприятный инцидент произошел 22 марта вечером.

— Прям, перед камерой, никого не стесняясь. Что с людьми творится? — написали возмущенные люди.

Подписчики паблика осудили поступок мужчины.

— Мог бы и потерпеть еще одну минуту, не ребенок же маленький, в дом ведь заходит, или у них дома, наверное, тоже по углам ссут.

Но нашлись и те, кто встал на защиту сибиряка.

— А что делать людям, если туалетов нет. Вот в Европе, где на каждой остановке туалет.

— А зачем во дворах жилых домов туалеты? Ведь там живут люди, у которых в квартирах они есть.

Сибиряк справил нужду в урну у подъезда .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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