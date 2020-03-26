«Что с людьми творится?»: новосибирцев возмутил парень, справивший нужду в урну рядом с подъездом
Жителей дома №103 по улице Петухова в Кировском районе Новосибирска возмутила нетрезвая компания. Двое мужчин встретились возле подъезда. Один из них подъехал на машине, второй поджидал у дома с бутылками, по всей видимости, спиртного.
Пока друзья ждали, когда им откроют дверь подъезда, один из них не выдержал и справил нужду в урну у подъезда. Это зафиксировала камера видеодомофона. Кадры опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Неприятный инцидент произошел 22 марта вечером.
— Прям, перед камерой, никого не стесняясь. Что с людьми творится? — написали возмущенные люди.
Подписчики паблика осудили поступок мужчины.
— Мог бы и потерпеть еще одну минуту, не ребенок же маленький, в дом ведь заходит, или у них дома, наверное, тоже по углам ссут.
Но нашлись и те, кто встал на защиту сибиряка.
— А что делать людям, если туалетов нет. Вот в Европе, где на каждой остановке туалет.
— А зачем во дворах жилых домов туалеты? Ведь там живут люди, у которых в квартирах они есть.
Сибиряк справил нужду в урну у подъезда .
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU