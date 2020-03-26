2020-03-26T07:13:21+03:00
Общество

Недосчитались 12 миллионов рублей: сибирячку из агентства недвижимости отдадут под суд

Она обманула 14 человек, похитив их залоги
Надежда РЫЖКИНА
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Сибирячку из агентства недвижимости отдадут под суд за мошенничество.Сибирячку из агентства недвижимости отдадут под суд за мошенничество.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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42-летняя жительница Новосибирска окажется на скамье подсудимых. Ее обвиняют в том, что она похищала деньги у клиентов агентства недвижимости, где сама работала. Следователи завели на нее дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

— Женщина работала руководителем отдела продаж в агентстве недвижимости. Когда клиенты заключали договоры, они передавали в агентство деньги — от 270 тысяч до 1 миллиона 930 тысяч рублей в качестве залога за недвижимость. Но деньги не доходили до продавца. По материалам уголовного дела, с июля 2016 года по ноябрь 2018 года подозреваемая похитила 12 миллионов 420 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Всего от сибирячки пострадало 14 человек. За преступления ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд — его рассмотрят по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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