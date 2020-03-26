2020-03-26T06:40:35+03:00
Общество

В Новосибирске на полгода ограничат движение по Ипподромской магистрали

Рассказываем, где теперь будет сложно проехать
Надежда РЫЖКИНА
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С конца марта начнется строительство нового моста.С конца марта начнется строительство нового моста.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Мэрия Новосибирска сообщила о том, что на шесть месяцев сузят проезжую часть на Ипподромской магистрали. Ограничение движение для автомобилей будет действовать с 25 марта по 25 сентября. Водителям трудно будет проехать в обе стороны дороги.

Как объяснили в пресс-службе мэрии, такие меры связаны с возведением нового моста через реку Обь. Его строительство начнется с магистрали на правом берегу.

На эти полгода на Ипподромской сузят лишь небольшой участок дороги — от гаража на улице Серебренниковской, 2а до выезда с улицы Кривощековской.

— Будут проводиться работы по реконструкции путепровода по улице Ипподромской. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — предупреждают в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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