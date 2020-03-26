2020-03-26T05:41:30+03:00
Общество

«Это же ужас!»: сибиряки пожаловались на огромную свалку возле элитных домов

В поле оттаял мусор, который всю зиму вывозили со стройки
Надежда РЫЖКИНА
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В поле оттаял мусор, который всю зиму вывозили со стройки. Фото: Татьяна ЖенькинаВ поле оттаял мусор, который всю зиму вывозили со стройки. Фото: Татьяна Женькина
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Жители Кировского района в Новосибирске пожаловались на то, что рядом с новостройками элитного жилого комплекса рабочие устроили свалку. Как рассказали читатели, всю зиму шли строительные работы, и снег с площадки вывозился в чистое поле неподалеку. Весной все начало таять, и оказалось, что вместе со снегом вывозился еще и строительный мусор. Такая обстановка возмутила новосибирцев.

Свалка образовалась недалеко от домов на улице Зорге. Фото: "2Гис"

Свалка образовалась недалеко от домов на улице Зорге. Фото: "2Гис"

— И это — в экологически чистом районе. Это же ужас: арматура, кирпичи, мешки и так далее. Все в чистом поле, где мы гуляем с детьми и собаками, а сейчас туда опасно ходить. Но ведь для мусора отведены спецместа в городе, — пожаловалась читательница.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию с просьбой разобраться в ситуации.

Такая картина не устраивает местных жителей. Фото: Татьяна Женькина

Такая картина не устраивает местных жителей. Фото: Татьяна Женькина

Возле строительного комплекса устроили свалку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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