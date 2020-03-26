«Каждые пять минут»: сибирячка пожаловалась на ассенизаторские машины, сливающие отходы в Обское водохранилище
Жительницу Новосибирска возмутил неприятный инцидент. Она живет в доме №1 по улице Капитанская. Это рядом с Обским водохранилищем. Каждый день вынуждена наблюдать, как рядом с ее забором прямо в водохранилище ассенизаторские машины сливают отходы. По мнению сибирячки, это возмутительно и незаконно.
— Хорошо им тут живется: в водоохраной зоне, рядом с домом, прямо возле моего забора, сливаются ассенизаторы. Вон следующая машина едет, просто каждые пять минут, — рассказывает женщина, снимая бесчинство на видео.
На кадрах и, правда, видно, что ассенизаторские машины идут друг за другом, а иногда становятся в очередь.
Жительница дома, который находится рядом с водохранилищем, сняла на видео происходящее. Фото: стоп-кадр
Кому принадлежат машины, выяснить не удалось, но сибирячка сняла на видео номера автомобилей.
КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города.
В Новосибирске ассенизаторы сливают отходы в Обское водохранилище.
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