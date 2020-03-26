2020-03-26T03:33:23+03:00
Общество

«Упадут на голову или машину»: новосибирцев напугали огромные сосульки, свисающие с моста у метро «Гагаринская»

КП-Новосибирск уточнила, когда их уберут
Надежда РЫЖКИНА
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Сосульки нависли над дорогой возле метро «Гагаринская». Фото: стоп-кадрСосульки нависли над дорогой возле метро «Гагаринская». Фото: стоп-кадр
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Жители Новосибирска, прогуливаясь по Красному проспекту, обратили внимание на огромные сосульки, которые нависли прямо над проезжей частью и тротуаром. Ледяная гирлянда покрыла путепровод над станцией метро «Гагаринская». Сибиряки сняли сосульки на камеру и опубликовали видео в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Вот такая вот штука. Едут машины, идут люди, и может быть, кому-нибудь наголову или на машину упадет. А потом попробуй выбей еще стоимость лечения, — комментирует очевидец за кадром.

— Это просто жесть вообще, люди идут, — добавляет девушка.

Один из подписчиков группы рассказал, что видел, как сосульки сбивают с путепровода незадолго после публикации ролика.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, действительно ли это место привели в порядок.

Около станции Гагаринская пешеходам и водителям угрожают крупные сосульки.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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