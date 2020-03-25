«Люди там уже несколько суток»: в аэропортах столицы застряли тысячи мигрантов

25 Март 2020 2020-03-25T20:55:08+03:00

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Из-за введения ограничений по авиасообщению с другими странами в столичных аэропортах застряли тысячи граждан из разных стран, которые не могут попасть домой. Число рейсов на вылет было сокращено до минимума: сложнее всего пришлось мигрантам из среднеазиатских стран, ведь их в России традиционно больше граждан других государств.

— Люди вынуждены по несколько суток жить в аэропорту, ожидая редких рейсов, — цитирует главу межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова сайт kp.ru. — Цены в аэропорту на еду высокие. Да и спать на металлических сидениях просто невозможно. А ведь там не только мужчины есть, среди застрявших, но и женщины с детьми, и пожилые люди. Знаю, что были случаи, когда люди в обморок от голода падали.

Однако, стоит отметить, что границы были закрыты Россией не в одностороннем порядке. В Узбекистане, например, также закрыты воздушные и железнодорожные границы. Тем не менее, мы разрешили среднеазиатским странам вывозить собственных граждан чартерными рейсами. Но и здесь не обошлось без подводных камней: оказалось, что республики пока просто не готовы к приему такого количества людей.

— У нас в стране введен режим чрезвычайной ситуации, — объясняет «Комсомольской правде» инкогнито сотрудник посольства Киргизии в РФ. — Всех приехавших из-за границы, нужно отправлять на двухнедельный карантин, выявлять среди них зараженных, обеспечивать едой. Больничных мощностей для этого не хватает, поэтому решается вопрос с помещениями, под эти нужды освобождают здания лицеев, например. Начали прилетать самолеты с гражданами Киргизии, которые были на хадже в Саудовской Аравии. Они пока в приоритете.

Поэтому из Москвы в Киргизию ежедневно улетает только один самолет, на котором, само собой, не могут улететь сразу все желающие. Узбекистан тоже присылает один-два рейса в день, но авиакомпания свои расходы закладывает в стоимость билетов: теперь они в два раза дороже обычного.

А для тех людей, кто пока что еще находится в аэропорту, ситуация понемногу налаживается. К примеру, диаспора помогает обеспечить их горячим питанием.

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