2020-03-25T16:34:40+03:00
Общество

«Об опасности нужно помнить всем»: министр здравоохранения рассказал о ситуации с коронавирусом в России

По словам министра, сейчас система здравоохранения мобилизуется ежедневно
Алена КУЛЕШОВА
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Министр здравоохранения рассказал о том, какую опасность представляет коронавирус и готова ли Россия к эпидемии.Министр здравоохранения рассказал о том, какую опасность представляет коронавирус и готова ли Россия к эпидемии.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Министр здравоохранения рассказал о том, какую опасность представляет коронавирус и готова ли Россия к эпидемии.

— Такая ситуация — это стресс для любой системы здравоохранения. Тем не менее, мы к ней готовы. Правительство сделало шаги, которые позволили нашей стране не превратиться в красное пятно (по уровню распространения заболеваемости. — Ред.) за короткое время, — цитирует Михаила Мурашко сайт kp.ru. — На данный момент, основные методы борьбы сданным заболеванием — это меры, препятствующие его распространению.

По словам министра, сейчас система здравоохранения мобилизуется ежедневно. В больницах хватает мест и оборудования. Кроме того, его продолжают закупать в резерв. Однако если количество заболевших людей резко увеличится, то ситуация может значительно осложниться. Именно поэтому россиянам советуют особенно тщательно следить за своим здоровьем. Но следуют этим правилам, к сожалению, не все.

— Часть наших сограждан, когда уже были предупреждения: очаг, опасно, вспышка, не езжайте за рубеж, продолжали все равно ехать. Сейчас мы говорим: обязательно изолируйте своих близких, — отметил Михаил Мурашко. — В первую очередь, это касается пожилых людей. Что их нужно беречь, охранять. Но ситуация относится ко всем возрастам. Да, в меньшей степени болеют дети, редко болеют беременные женщины. Но мы видим сегодня и уже в России заболевших людей в возрасте от 30 до 40-ка, причем, с пневмонией. Поэтому об опасности нужно помнить всем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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