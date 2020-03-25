2020-03-25T15:04:48+03:00
Дом. Семья

В Новосибирском зоопарке показали, как мадагаскарская хищница развлекается с мячиком: публикуем веселое видео

Хищник прибыл в местный зверинец в сентябре 2019 года
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирском зоопарке показали как мадагаскарская фосса весело проводит время со своими игрушками. Фото: кадр из видеоВ Новосибирском зоопарке показали как мадагаскарская фосса весело проводит время со своими игрушками. Фото: кадр из видео
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В Новосибирском зоопарке показали как мадагаскарская фосса весело проводит время со своими игрушками. Хищник прибыл в местный зверинец из Великобритании в сентябре 2019 года и уже полностью адаптировался.

— Раньше фоссы не содержались в Новосибирском зоопарке. А эта девочка уже полностью адаптировалась у нас, хорошо себя чувствует и очень активно проводит время. Ее вольер расположен на втором этаже павильона «Тропический мир»: посмотреть на фоссу может любой желающий, — сообщается в официальной группе Вконтакте Новосибирского зоопарка.

Сотрудники зверинца сняли на видео забавного зверька. На кадрах ролика видно, как фосса с упоением играет со своим мячиком, а потом забирается на ветки в своем вольере, чтобы хорошенько их исследовать.

В Новосибирском зоопарке показали, как мадагаскарская хищница развлекается с мячиком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Новосибирском зоопарке показали, как мадагаскарская хищница развлекается с мячиком: публикуем веселое видео
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