«Выносили газовые баллоны»: в Новосибирске загорелся частный дом

25 Март 2020 2020-03-25T13:41:19+03:00

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Днем 25 марта в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. На улице Чехова, 428 горел частный дом.

— Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание примерно за 10 минут. Это не дало огню распространиться на соседние дома, расположенные очень близко. В 16:39 возгорание было ликвидировано. Когда пожарные прибыли на место, хозяева дома находились рядом: в результате случившегося они не пострадали. В доме, с их слов также никого не было. Спасатели вынесли из помещения два газовых баллона. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, на тушении пожара было задействовано 28 человек и 6 единиц техники. Тушение пожара осложнялось тем, что источник воды был расположен далеко от дома, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В настоящее время пожарные продолжают работу на месте. Причины произошедшего будут установлены позже дознавателем. В МЧС напоминают: если вы стали очевидцем пожара, сообщите об этом в Пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.

в Октябрьском районе загорелся частный дом.

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