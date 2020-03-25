2020-03-25T13:41:19+03:00
Происшествия

«Выносили газовые баллоны»: в Новосибирске загорелся частный дом

Хозяева дома находились на месте происшествия
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
На улице Чехова, 428 горел частный дом. Фото: "Инцидент Новосибирск"На улице Чехова, 428 горел частный дом. Фото: "Инцидент Новосибирск"
Изменить размер текста:

Днем 25 марта в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. На улице Чехова, 428 горел частный дом.

— Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание примерно за 10 минут. Это не дало огню распространиться на соседние дома, расположенные очень близко. В 16:39 возгорание было ликвидировано. Когда пожарные прибыли на место, хозяева дома находились рядом: в результате случившегося они не пострадали. В доме, с их слов также никого не было. Спасатели вынесли из помещения два газовых баллона. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, на тушении пожара было задействовано 28 человек и 6 единиц техники. Тушение пожара осложнялось тем, что источник воды был расположен далеко от дома, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В настоящее время пожарные продолжают работу на месте. Причины произошедшего будут установлены позже дознавателем. В МЧС напоминают: если вы стали очевидцем пожара, сообщите об этом в Пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.

в Октябрьском районе загорелся частный дом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Выносили газовые баллоны»: в Новосибирске загорелся частный дом
Как заботятся об укреплении здоровья пожилых горожан, проверил мэр
У бывшего игрока «Сибири» обнаружили коронавирус
«Уже неделю лежит»: сибиряк пожаловался, что не может пройти к дому из-за глыб льда
Двое сибиряков убили лося после того, как посмотрели ролик с животными
Напал с ножом на друга: новосибирца, устроившего резню, отправили под стражу
Отрицательный баланс и блокировка больше не помеха: Абоненты МТС могут отвечать на звонки в обоих случаях
Убирает твердые знаки и яти: ученые из Новосибирска сделали программу, которая переводит старинные книги
«Они теперь не ветхие?»: экс-глава Оби пойдет под суд за то, что отменил расселение 30 аварийных домов
«Оставайтесь дома»: из-за угрозы коронавируса новосибирец раздает продукты одиноким пенсионерам
«Пошла за ребенком в сад»: под Новосибирском 20 человек устроили разборки со стрельбой
В Новосибирске охранники измеряют температуру сотрудникам на входе в офис
Звонить с таксофонов универсальной услуги связи в Сибири стали больше
«Не туда уехал»: новосибирец разгромил железнодорожную станцию
«Я красивая и умная»: 18-летняя девушка продает девственность за 25 тысяч долларов
Новосибирский автовокзал на Красном проспекте закрывается с 6 апреля
Двоих детей, вернувшихся из Таиланда и Вьетнама, госпитализировали в больницу
В Новосибирске родители запаниковали, когда дочка не открыла им дверь, и вызвали спасателей
Из новосибирских киосков исчезли маски: объясняем почему
«Сильно поцарапали»: сибиряка возмутили подростки, которые на тележке из супермаркета врезались в его авто
«Нас запугивали, сказали, уезжайте»: пенсионерке из Индии пришлось добираться до Новосибирска через Ростов-на-Дону
Сразу 7 утренних рейсов «Новосибирск-Москва» отменены
Хотели спасти внука: пенсионеры из Мурманска отдали новосибирским мошенникам 230 тысяч рублей