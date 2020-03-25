Как заботятся об укреплении здоровья пожилых горожан, проверил мэр

25 Март 2020 2020-03-25T13:27:41+03:00

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В санатории сейчас отдыхают 112 пожилых новосибирцев, в том числе двое ветеранов Великой Отечественной войны. Очередной заезд прошел 23 марта, руководство «Обских зорь» подготовилось к приему гостей с учетом новых мер и стандартов санитарной обработки. Глава города побывал в муниципальном учреждении, оценил соблюдение нового режима.

— В условиях развития пандемии и объявленного режима повышенной готовности для меня важно проверить, как соблюдаются меры профилактики новой инфекции на данной территории: в достаточном ли количестве маски, обеззараживающие средства, а также как организован процесс оздоровления, какое настроение у отдыхающих. Я удовлетворен тем, как соблюдаются предписания контролирующих органов мэрии, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Руководство санатория сообщило, что в корпусах «Обских зорь» прошла полная дезинфекционная обработка, в помещениях теперь есть бактерицидные лампы. Все новые посетители сразу после заезда прошли медицинский осмотр. На данный момент в помещениях санатория два раза в день проводят влажную уборку с дезрастворами.

ИСТОЧНИК KP.RU