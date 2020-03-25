«Уже неделю лежит»: сибиряк пожаловался, что не может пройти к дому из-за глыб льда
В Новосибирске с крыши трехэтажного дома № 11 на улице Тихвинской сошел лед. Об этом рассказал подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». По его словам, инцидент произошел еще неделю назад, но тротуар никто не почистил. На кадрах, которые прислал читатель, при этом видна оборванная ограждающая лента — лед упал гораздо дальше, чем она натянута.
— Судя по всему, убирать его никто и не собирается, а людям ни пройти ни проехать. Куда обратиться, чтобы лед все-таки убрали? — задается вопросом подписчик.
Упав, глыбы оборвали ограждающую ленту.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
За дом № 11 на Тихвинской улице несет ответственность управляющая компания «Катунь». Корреспондент КП-Новосибирск обратилась туда по телефону.
— Да, лед действительно падал, еще был обрыв электропроводов. Конструкция крыши сама по себе уже ветхая. Но насколько мне известно, все недостатки, которые были, уже устранили, и лед убрали с тротуара, — ответили КП-Новосибирск в управляющей компании.
Глыбы льда во дворе дома мешают прохожим и водителям.
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ИСТОЧНИК KP.RU