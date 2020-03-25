Отрицательный баланс и блокировка больше не помеха: Абоненты МТС могут отвечать на звонки в обоих случаях

25 Март 2020 2020-03-25T10:49:17+03:00

С 24 марта абоненты МТС получили возможность отвечать на входящие звонки даже, когда на их счете отрицательный баланс или номер оказался заблокирован

Изменить размер текста: A A

Принимать входящие звонки от любых операторов в финансовой блокировке можно по всей России. Сервис предоставляется бесплатно, дополнительных подключений и действий от абонентов не требуется.

Также МТС будет предоставлять доступ к ТВ и домашнему интернету в России при нулевом балансе до 30 апреля.

Ранее, чтобы поддержать абонентов в сложное время эпидемиологической ситуации в мире и действующих ограничений на пересечение границ, МТС обнулила стоимость звонков на ряд номеров.

Бесплатными стали вызовы на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии Департамента здравоохранения, Ситуационный центр МИД и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны.