Отрицательный баланс и блокировка больше не помеха: Абоненты МТС могут отвечать на звонки в обоих случаях
Принимать входящие звонки от любых операторов в финансовой блокировке можно по всей России. Сервис предоставляется бесплатно, дополнительных подключений и действий от абонентов не требуется.
Также МТС будет предоставлять доступ к ТВ и домашнему интернету в России при нулевом балансе до 30 апреля.
Ранее, чтобы поддержать абонентов в сложное время эпидемиологической ситуации в мире и действующих ограничений на пересечение границ, МТС обнулила стоимость звонков на ряд номеров.
Бесплатными стали вызовы на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии Департамента здравоохранения, Ситуационный центр МИД и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны.