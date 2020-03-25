«Они теперь не ветхие?»: экс-глава Оби пойдет под суд за то, что отменил расселение 30 аварийных домов
В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Оби.
По версии следствия он превысил полномочия, когда утвердил несколько незаконных постановлений. Документы отменили то, что 30 домов подлежат сносу, а их жильцы должны быть расселены. Дома попросту были исключены из реестра, и люди продолжали там жить. Законных оснований для этого не было, так считают следователи. Дело было еще в 2017 году.
— Это нарушение прав и законных интересов жильцов. В настоящее время следователями СК проведены обыски в администрации г. Оби, изъята необходимая документация, имеющая значение для расследования уголовного дела, — сообщили в СК по Новосибирской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU