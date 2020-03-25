2020-03-25T09:37:27+03:00
Общество

«Пошла за ребенком в сад»: под Новосибирском 20 человек устроили разборки со стрельбой

В это время мимо ехали полицейские
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
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О стрельбе рассказали очевидцы. По и словам, пострадавших не было.О стрельбе рассказали очевидцы. По и словам, пострадавших не было.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница Куйбышева рассказал КП-Новосибирск, как она стала свидетелем стрельбы. Все произошло во вторник вечером, 24 марта, возле бани № 2.

— Хожу в сад за ребенком, примерно в половину шестого. Когда переходила дорогу, увидела большую компанию людей в возрасте от 20 лет, с ними еще женщина была. Их много было, около 15 или 20 человек. Завязался конфликт, женщина пыталась их успокоить. Потом один из мужчин применил, я так полагаю, пневматическое оружие, раздался выстрел. В это время как раз проезжала патрулирующая машина полиции. Услышав выстрел, сотрудники полиции остановились. Они из машины, вооруженные автоматом и пистолетом, пытались контролировать ситуацию, и вызвали подмогу, — рассказала КП-Новосибирск очевидица.

По ее словам, появление людей в погонах на агрессивных мужчин мало повлияло.

Свою агрессию они направили на полицейских.

— Звучали фразы вроде: «Давай,стреляй!». Подоспела еще одна патрульная машина, потом подъехала еще одна. «Скорой помощи» я не видела, поэтому утверждать, что кто-то пострадал, я не могу. Крови не было. Многие наблюдали за этим конфликтом с самого начала и никто не вызвал полицию.

Корреспондент КП-Новосибирск уточнила в полиции, действительно ли была перестрелка и из-за чего она случилась.

— Да, перестрелка действительно была, поступало заявление в полицию. Сейчас проводится проверка, обстоятельства происшествия еще выясняем, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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