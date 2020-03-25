2020-03-25T08:34:14+03:00
Умные вещи

Звонить с таксофонов универсальной услуги связи в Сибири стали больше

«Ростелеком» отмечает значительный рост количества и продолжительности вызовов с таксофонов универсальной услуги связи после того, как компания обнулила стоимость звонков на все номера российских операторов связи
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Фото предоставлено Новосибирским филиалом ПАО «Ростелеком».Фото предоставлено Новосибирским филиалом ПАО «Ростелеком».
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За 2019 год общий трафик местных, внутризоновых и междугородных телефонных соединений в стране вырос более чем в 1,6 раза.

В целом по Сибири внутризоновый трафик в январе 2020 года вырос по сравнению с октябрем 2019 года в 8,2 раза, а междугородный - в 7,6 раза. Активнее всего начали разговаривать в Республике Тыва: там объем внутризоновых телефонных соединений в указанный период вырос сразу в 36 раз, а междугородных - в 38. Новосибирская область занимает среднее положение: внутризоновый трафик здесь вырос в 11 раз, а междугородный - в 6,8 раз.

- Решение компании «Ростелеком» отменить плату за звонки, в том числе на мобильные телефоны, доказало важность существования таксофонов. Мы видим, что звонить стали больше не только в отдаленных селах и деревнях, - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Найти точку, откуда или куда можно бесплатно позвонить, теперь стало быстрее и легче - точные адреса установки всех таксофонов страны отражены на «Яндекс.Картах». Достаточно в поисковой строке набрать слова «таксофон» и «Ростелеком», чтобы увидеть ближайшее устройство.

Отметим, что в целом по Сибири «Ростелеком» обслуживает 12 тысяч 373 таксофона. В Новосибирской области функционирует 1 тысяча 555 таксофонов.

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