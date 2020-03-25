«Не туда уехал»: новосибирец разгромил железнодорожную станцию

25 Март 2020 2020-03-25T08:32:41+03:00

А еще он украл вещи и телефон сотрудника

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Билетную кассу на железнодорожной станции Издревая ограбили, пока там никого не было. Когда кассир зашла туда, то увидела, что кто-то вскрыл дверь и выбил окна, а еще забрал вещи и деньги из кассы. Она рассказала об этом полицейским.

Транспортные полицейские нашли и задержали 32-летнего жителя Новосибирска, ранее судимого. Подозреваемый признался, что ехал в Бердск, но был пьян и поэтому сел не на тот поезд. Осознал он это только, когда приехал на станцию Издревая. Денег на обратный билет у него не было.

— Он решил похитить деньги в билетной кассе. Злоумышленник дождался, когда помещение закроется, разбил стекло в двери, проник внутрь и похитил 2400 рублей, жесткий диск компьютера и два мобильных телефона, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Максимальное наказание за это преступление — пять лет лишения свободы.

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