2020-03-25T07:13:36+03:00
Происшествия

В Новосибирске родители запаниковали, когда дочка не открыла им дверь, и вызвали спасателей

КП-Новосибирск узнала, что делать в такой ситуации
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Родители вызвали на помощь спасателей.Родители вызвали на помощь спасателей.
Изменить размер текста:

В Дзержинском районе Новосибирска случилось ЧП. Родители 11-летней девочки не могли попасть к себе домой на улице Кошурникова. Их дочь была в квартире, но не открывала. Это произошло вечером во вторник, 24 марта.

Обеспокоенные родители вызвали спасателей. Сигнал на пульт дежурного поступил в 19:14. Спасатели провели разведку и открыли дверь в квартиру. Как оказалось, девочка просто крепко уснула, с ней все было в порядке. Вся операция по спасению заняла меньше получаса.

— Девочка была передана родителям, в медицинской помощи не нуждалась, — сообщили в группе «Спасатели МАСС».

Спасатели МАСС рассказали, как поступать в случае, если ребенок не открывает дверь.

— Если ребенок крепко заснул, переутомился в школе, можно постучать в дверь, но не монотонно, а стучать резко, так, чтобы можно было услышать в квартире. Можно пройти к соседям и постучать там, где стена соседской квартиры соприкасается со стеной спальни, где обычно спит ребенок. Но если проходит долгое время и ничего не помогает, тогда надо обращаться либо в платную спасательную службу, чтобы вскрыли замок аккуратно, либо вызывать спасателей МАСС или МЧС — в таком случае дверь откроют менее аккуратно, с помощью слесарных или гидравлических инструментов, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск начальник МАСС Дмитрий Фокин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирский автовокзал на Красном проспекте закрывается с 6 апреля
Двоих детей, вернувшихся из Таиланда и Вьетнама, госпитализировали в больницу
В Новосибирске родители запаниковали, когда дочка не открыла им дверь, и вызвали спасателей
Из новосибирских киосков исчезли маски: объясняем почему
«Сильно поцарапали»: сибиряка возмутили подростки, которые на тележке из супермаркета врезались в его авто
«Нас запугивали, сказали, уезжайте»: пенсионерке из Индии пришлось добираться до Новосибирска через Ростов-на-Дону
Сразу 7 утренних рейсов «Новосибирск-Москва» отменены
Хотели спасти внука: пенсионеры из Мурманска отдали новосибирским мошенникам 230 тысяч рублей
«Исчезли 42 тысячи рублей»: официантка поезда «Владивосток-Новосибирск» украла у пассажира деньги
«Я его узнала»: в Новосибирске задержали мужчину, напавшего с ножом на цветочницу
«Болезнь приходит, когда что-то внутри «сломалось»: медики рассказали, почему россияне заболевают туберкулезом
Эксперты рассказали, что делать туристам, чей отпуск оказался под угрозой из-за коронавируса
В убийстве мужчины около клуба «Галстук» теперь подозревают двоих: их ищет полиция
«Тепловизоры висят над всеми»: главный санврач России рассказала, как измеряют температуру в аэропортах
Безруков и Машков выберут лучшую детскую историю о дедушке на войне
Губернатор посоветовал пожилым новосибирцам сидеть дома из-за коронавируса
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 24 марта 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Количество самозанятых в регионе достигло 6 тысяч
«Платите безналично»: из-за коронавируса Центробанк рекомендовал россиянам меньше использовать купюры
«Все у как людей»: нашествие ворон вытесняет чаек с набережной Новосибирска
Следователи просят оставить в СИЗО экс-начальника Заельцовского СКР
В Новосибирске гвардейцы спасли пожилого продавца из горящего магазина
Плевался и хамил: студент-медик поскандалил с заведующей отделением в больнице
Вытащили через окно: под Новосибирском пожарные спасли из горящего дома двух маленьких детей
Вспомнить о подвигах деда: новосибирцы могут показать стране портреты своих героев
Cибирячки добились уголовного дела за отстрел собак на улицах Барабинска
«Куда собрался, старик?»: новосибирцы сняли трогательное видео, которое заставит пожилых людей сидеть дома во время эпидемии
Жительница Новосибирска погибла во время отдыха на Крите