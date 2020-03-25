В Новосибирске родители запаниковали, когда дочка не открыла им дверь, и вызвали спасателей

25 Март 2020 2020-03-25T07:13:36+03:00

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В Дзержинском районе Новосибирска случилось ЧП. Родители 11-летней девочки не могли попасть к себе домой на улице Кошурникова. Их дочь была в квартире, но не открывала. Это произошло вечером во вторник, 24 марта.

Обеспокоенные родители вызвали спасателей. Сигнал на пульт дежурного поступил в 19:14. Спасатели провели разведку и открыли дверь в квартиру. Как оказалось, девочка просто крепко уснула, с ней все было в порядке. Вся операция по спасению заняла меньше получаса.

— Девочка была передана родителям, в медицинской помощи не нуждалась, — сообщили в группе «Спасатели МАСС».

Спасатели МАСС рассказали, как поступать в случае, если ребенок не открывает дверь.

— Если ребенок крепко заснул, переутомился в школе, можно постучать в дверь, но не монотонно, а стучать резко, так, чтобы можно было услышать в квартире. Можно пройти к соседям и постучать там, где стена соседской квартиры соприкасается со стеной спальни, где обычно спит ребенок. Но если проходит долгое время и ничего не помогает, тогда надо обращаться либо в платную спасательную службу, чтобы вскрыли замок аккуратно, либо вызывать спасателей МАСС или МЧС — в таком случае дверь откроют менее аккуратно, с помощью слесарных или гидравлических инструментов, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск начальник МАСС Дмитрий Фокин.

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