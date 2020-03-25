«Нас запугивали, сказали, уезжайте»: пенсионерке из Индии пришлось добираться до Новосибирска через Ростов-на-Дону

25 Март 2020 2020-03-25T05:51:02+03:00

О том, как она эвакуировалась, пожилая женщина рассказывает в блоге

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Пенсионерке из Новосибирска в спешке покинула Индию. Хотя там она планировала быть до апреля, но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в планы.

— Нас запугивали, говорили, срочно уезжайте. Пока жила в Индии, ничего про коронавирус не знала, все себя чувствуют хорошо, — рассказывает бабушка на своем Youtube-канале.

Вот только до Новосибирска пенсионерке пришлось лететь через Ростов-на-Дону: прямых чартеров до Новосибирска не было. Женщина говорит, что она не хотела добираться до дома обходными путями, но иного выбора не было.

Несмотря на сложности с перелетом, женщина пребывает в хорошем настроении и рассказывает своим подписчикам о своем путешествии.

Пенсионерка прилетела из Индии в Ростов-на-Дону вместо Новосибирска но и там ей очень понравилось.В связи с сложившейся ситуацией, я оказалась в Ростове-на-Дону. В Новосибирск все чартеры отменили. Пришлось путешествовать и круги нарезать. Мне в Ростове-на-Дону понравилось!!!

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ИСТОЧНИК KP.RU