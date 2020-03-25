Сразу 7 утренних рейсов «Новосибирск-Москва» отменены

25 Март 2020 2020-03-25T05:06:53+03:00

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В среду утром, 25 марта, сразу 7 рейсов «Новосибирск-Москва» отменены. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта «Толмачево».

Корреспондент КП-Новосибирск позвонила в аэропорт, чтобы выяснить причину.

— Все эти рейсы считаются как один. Основной рейс — S7 2502. Все остальные — код-шеринговые, то есть другие шесть рейсов S7 осуществляет совместно с другими компаниями, для того, чтобы большое число пассажиров перевести с небольшими затратами. Следующие по расписанию рейсы из Новосибирска в Москву, в Домодедово стоят в 8:40. Возможно, что тех людей, которые должны были лететь в 6:20, отправят самолетом в 8:40. Но точную причину подскажет только сама авиакомпания, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в справочной аэропорта «Толмачево».

КП-Новосибирск отправила запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать, в чем причина отмены рейсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU