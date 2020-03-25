2020-03-25T04:20:12+03:00
Общество

Хотели спасти внука: пенсионеры из Мурманска отдали новосибирским мошенникам 230 тысяч рублей

Сумма могла быть больше, у пожилых людей разрядился телефон
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пенсионеры из Мурманска хотели помочь внуку и отправили мошенникам 230 тысяч рублей.Пенсионеры из Мурманска хотели помочь внуку и отправили мошенникам 230 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новосибирские мошенники обманули пожилую пару из Мурманска. Пенсионеры перевели на счет злоумышленников 230 тысяч рублей. Деньги они отдали, потому что хотели помочь внуку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Мурманской области.

— На домашний телефон поступил звонок от лжеполицейского. Мужчина рассказал, что их внук сбил девушку в Санкт-Петербурге. Чтобы не было дальнейших разбирательств, девушка просит 300 тысяч рублей, — рассказали в полиции.

Бабушка вместе с мужем отправилась в отделение банка. Там со счетов они сняли накопления. Сначала они перевели 35 тысяч рублей, позвонили мошенникам и убедились, что деньги дошли, потом еще 195 тысяч рублей, а когда попытались отправить оставшуюся сумму, у пенсионеров сел телефон. Они позвонили своей дочери, которая рассказала, что парень сейчас находится в Мурманске и ни в какое ДТП не попадал.

В ходе расследования выяснилось, что звонили с новосибирских номеров.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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