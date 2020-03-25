Хотели спасти внука: пенсионеры из Мурманска отдали новосибирским мошенникам 230 тысяч рублей
Новосибирские мошенники обманули пожилую пару из Мурманска. Пенсионеры перевели на счет злоумышленников 230 тысяч рублей. Деньги они отдали, потому что хотели помочь внуку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Мурманской области.
— На домашний телефон поступил звонок от лжеполицейского. Мужчина рассказал, что их внук сбил девушку в Санкт-Петербурге. Чтобы не было дальнейших разбирательств, девушка просит 300 тысяч рублей, — рассказали в полиции.
Бабушка вместе с мужем отправилась в отделение банка. Там со счетов они сняли накопления. Сначала они перевели 35 тысяч рублей, позвонили мошенникам и убедились, что деньги дошли, потом еще 195 тысяч рублей, а когда попытались отправить оставшуюся сумму, у пенсионеров сел телефон. Они позвонили своей дочери, которая рассказала, что парень сейчас находится в Мурманске и ни в какое ДТП не попадал.
В ходе расследования выяснилось, что звонили с новосибирских номеров.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU