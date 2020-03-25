«Исчезли 42 тысячи рублей»: официантка поезда «Владивосток-Новосибирск» украла у пассажира деньги

25 Март 2020 2020-03-25T03:31:31+03:00

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32-летний пассажир поезда «Владивосток-Новосибирск», поужинав в вагоне-ресторане, заметил, что у него пропали деньги с банковской карты. Как оказалось, их украла официантка, жительница Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции по СФО.

— Выяснилось, что 19-летняя официантка воспользовалась доверием посетителя и через мобильное приложение его телефона перевела на свой счет 8 тысяч рублей и 34 тысячи рублей — на банковский счет директора вагона-ресторана. Так она хотела погасить свой долг, — рассказали в пресс-службе транспортной полиции по СФО.

Поезд остановился на станции «Тайга» Кемеровской области. Там преступницу и задержала полиция Кузбасса.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Максимальное наказание за это преступление — шесть лет лишения свободы. Но официантка уже признала свою вину, а все деньги вернула потерпевшему.

Официантка поезда Владивосток-Новосибирск украла деньги с карты.

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ИСТОЧНИК KP.RU