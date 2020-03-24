2020-03-24T21:28:47+03:00
Общество

«Болезнь приходит, когда что-то внутри «сломалось»: медики рассказали, почему россияне заболевают туберкулезом

Всемирный день борьбы с этой болезнью отмечают ежегодно 24 марта
Алена КУЛЕШОВА
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Михаил Синицын отмечает, что на самом деле, заразиться туберкулезом от кого-то не так уж просто. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruМихаил Синицын отмечает, что на самом деле, заразиться туберкулезом от кого-то не так уж просто. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Несмотря на то, что большинство людей сейчас напуганы коронавирусом, в мире существует достаточно много других инфекционных заболеваний, не менее опасных для здоровья. К примеру — туберкулез. Всемирный день борьбы с ним отмечают ежегодно 24 марта. После того, как в середине XX века ученые разработали первый противомикробный препарат, эта болезнь перестала быть фатальной, но, тем не менее, никуда не исчезла.

В настоящее время прививку от туберкулеза делают бесплатно всем детям. Конечно, в том случае, если их родители не написали письменный отказ. Вакцина способна уберечь человека от заболевания или снизить риск осложнений. Но, несмотря на профилактику, россияне все равно болеют туберкулезом. И, по словам медиков, услышать такой диагноз может абсолютно любой человек. В группе риска находятся в частности те люди, у которых слабый иммунитет.

Кроме того, на вероятность заболеть влияет также и состояние окружающей среды. Так, в промышленных городах России, где много заводов, вероятность заболеть туберкулезом гораздо выше. По словам заместителя директора Московского центра борьбы с туберкулезом Михаила Синицына, плохая экология всегда «дает» дополнительную нагрузку на иммунитет.

При этом Михаил Синицын отмечает, что на самом деле, заразиться туберкулезом от кого-то не так уж просто.

— Даже если больной открытой формой туберкулеза зайдет в вагон метро, это не значит, что все 50 человек, которые там находятся, заболеют. Чтобы случилось заражение, нужен длительный, устойчивый, достаточно серьезный контакт. И даже если он состоялся, заболеет только один из десяти, — цитирует Синицына издание NEWS.ru. — Чаще всего им заболевают люди с пониженным иммунитетом, страдающие хроническими недугами. Это могут быть различные иммунодефициты или онкология.

В процессе терапии туберкулезная палочка приобретает устойчивость к лекарствам. Чем активнее мы пытаемся на нее воздействовать, тем сильнее она «защищается». Именно поэтому особую важность имеет первый курс лечения: необходимо полностью победить ее в начале терапии. Если это сделать не выйдет, то потом заболевание лечить очень трудно, иногда это может занять годы. Эффективность же лечения зависит, в первую очередь, от грамотно подобранной терапии. Важно провести тест в лаборатории на определение лекарственной чувствительности палочки у конкретного человека, и уже исходя из этих результатов подбирать лечение.

Туберкулез также может проявиться у человека на фоне сильного стресса. К примеру, если человек когда-то заразился туберкулезом, но организм тогда справился с болезнью и «усыпил» ее очаг, он может «проснуться» из-за сильных переживаний, которые влияют на снижение иммунитета.

— К сожалению, туберкулез «любит» поселяться в организме в нестабильные времена, когда что-то внутри человека «сломалось», — отметил Михаил Синицын. — Иногда болезнь просыпается из-за снижения иммунитета у людей 80-90 лет. Они во время Великой Отечественной войны контактировали с зараженными людьми, но организм справился недугом, и последний «затаился» на 60-70 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Болезнь приходит, когда что-то внутри «сломалось»: медики рассказали, почему россияне заболевают туберкулезом
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