2020-03-24T16:08:49+03:00
Общество

Безруков и Машков выберут лучшую детскую историю о дедушке на войне

Ребята изучают жизненный путь родственников в годы войны с использованием архивов Министерства обороны Российской Федерации. Победители отправятся на 9 Мая в Москву
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Участники конкурса собирают информацию о пути своего героя в годы Великой Отечественной войны. Фото предоставлено ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»Участники конкурса собирают информацию о пути своего героя в годы Великой Отечественной войны. Фото предоставлено ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»
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Ветеранов Великой Отечественной войны остается все меньше, но их дети, внуки и правнуки — это продолжение великой истории. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Правнуки Победителей-2020» поможет молодому поколению лучше узнать военную историю своей семьи. Основной тезис проекта — «От истории семьи — к истории страны». В Новосибирской области организатором регионального этапа проекта является Центр патриотического воспитания.

Участники — ребята в возрасте от 11 до 18 лет. Каждый из них проводит исследование о своем родственнике, который защищал Родину на фронте или в тылу, по базе архивов Минобороны Российской Федерации, где можно найти не только документы, но и аудио и видеоматериалы военных лет. Кроме того, ребята могут использовать как семейные архивы, так и информацию из открытых источников — книги, журналы, газеты. Участник должен собрать и обобщить информацию о пути своего героя в годы Великой Отечественной войны, рассказать о самых ярких моментах. Истории о тружениках тыла — также важная часть проекта. Участникам необходимо найти информацию об оборонном предприятии, где трудился родственник в период Великой Отечественной войны. При наличии орденов и медалей подтвердить информацию — отсканировать копии наградных листов. Кроме того, школьники пишут сочинение-рассуждение. После все материалы исследования ребята загружают на сайт конкурса. Региональное жюри выбирает лучшие работы, которые проходят во всероссийский финальный этап конкурса.

Оценивать работы финалистов и выбирать победителей Всероссийского этапа будет жюри, в составе которого немало известных людей. В частности, народный артист СССР Василий Лановой, народный артист России Владимир Машков, народный артист России Сергей Безруков.

Победители всероссийского этапа примут участие в шествии «Бессмертного полка» 9 Мая на Красной площади.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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