2020-03-24T14:33:39+03:00
Экономика

Количество самозанятых в регионе достигло 6 тысяч

В Новосибирской области продолжается реализация эксперимента по внедрению налога на профессиональный доход это поможет легализовать бизнес и стимулировать граждан вести предпринимательскую деятельность
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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О преимуществах специального налогового режима, возможностях вхождения в эксперимент и особенностях применения льгот регулярно рассказывают на просветительских встречах. Их проводят сотрудники минпромторга Новосибирской области, регионального управления ФНС России при поддержке органов местного самоуправления и профильных организаций.

По данным на 19 марта 2020 года, в Новосибирской области в качестве самозанятых зарегистрировались 6367 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Большинство из них занимаются перевозкой пассажиров, сдачей квартир в аренду, строительством, репетиторством, рекламой. Специальный налог разработан в рамках нацпроекта и, по словам руководителей управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, не имеет цели наполнить бюджет.

- Удобство и гибкость налога подтверждаются на практике: все, что необходимо сделать предпринимателю, внести данные о продаже товара или оказании услуги в приложение «Мой налог» на смартфоне или в личном кабинете на сайте налоговой. Если при формировании чека произошла ошибка, допускается отмена операции, поясняет начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства минпромторга Анна Амосова.

В ближайшем будущем после открытия центра «Мой бизнес» в Новосибирске для самозанятых планируется организовывать образовательные мероприятия.

- Наряду с этим совместно с региональным управлением Федеральной налоговой службы мы будем продолжать консультировать бизнес-сообщество всеми доступными способами, подчеркивает министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Нередко вопросы предпринимателей ситуативны и касаются налогообложения самозанятых пенсионеров или совмещения удаленной работы по новому налоговому режиму с основным местом работы. Ответы на эти и другие вопросы можно найти

• на сайте npd.nalog.ru в разделе «Все вопросы и ответы»,

• задать в региональный минпромторг по тел. (383) 238-61-98

• контакт-центр ФНС России по тел. 8-800-222-22-22.

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