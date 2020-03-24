Вспомнить о подвигах деда: новосибирцы могут показать стране портреты своих героев

24 Март 2020 2020-03-24T11:37:05+03:00

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Великая Отечественная война - самая разрушительная война в истории не только нашей страны, но и всего человечества. За Великую Победу наши предки заплатили огромную цену, проявив мужество и героизм. В каждой семье хранят память о своих родственниках и близких, которые воевали на фронте или работали в тылу. И сейчас необходимо увековечить память о каждом герое. Для этого был запущен всероссийский проект «Лица Победы». Куратором проекта в Новосибирской области выступает министерство региональной политики. Инициатором стал Музей Победы на Поклонной горе - там соберут более 150 миллионов фото и текстовых документов о героях военных лет.

Люди регистрируются на портале проекта и загружают в электронном виде фото, видео и тексты из семейных архивов или воспоминаний. Материалы проходят модерацию и после обработки попадают в общую базу данных. Кроме того, эту процедуру можно пройти и с помощью мобильного приложения «Лица Победы».

После в московском Музее Победы создадут «народную экспозицию». На огромных мультимедийных экранах покажут лица более 100 миллионов героев со всей России. Также каждый посетитель музея сможет прочитать истории этих героев - в зале предусмотрен интерактивный доступ к материалам проекта.

«Лица Победы» - это крупнейший в мире банк фото и текстовых документов, отражающих роль каждого, кто внес свой вклад в разгром немецких войск. Очень важно, чтобы в базе были имена и лица героев Новосибирской области. Центр патриотического воспитания НСО готов оказать помощь по всем вопросам проекта.

С подробной информацией о проекте и участии в нем можно ознакомиться на сайте Года памяти и славы Новосибирской области.