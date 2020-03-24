Жительница Новосибирска погибла во время отдыха на Крите

24 Март 2020 2020-03-24T10:59:08+03:00

ДТП случилось в 2018 году. Фото: СУ СК РФ по НСО

Она попала в ДТП, нарушителя объявили в международный розыск

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Следственный комитет Новосибирской области закончил расследование уголовного дела о ДТП на острове Крит. Там в 2018 году погибла 37-летняя жительница Новосибирска.

— Следствие установило, что автомобилем «Пежо 107» управлял мужчина — сейчас ему 22 года. Днем 8 сентября 2018 года на окружной дороге из Ретимно в Спили острова Крит он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Пежо 307». Пострадали две пассажирки «Пежо 107», одна из которых погибла от травм в больнице, — сообщили в пресс-службе следственного комитета по НСО.

Водитель нарушил правила дорожного движения Греции. После аварии он уехал с Крита. Его объявили в международный розыск. Поймали виновника ДТП в сентябре 2019 года в Москве и заключили под стражу.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — заключили в ведомстве.

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