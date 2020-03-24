2020-03-24T10:59:08+03:00
Общество

Жительница Новосибирска погибла во время отдыха на Крите

Она попала в ДТП, нарушителя объявили в международный розыск
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
ДТП случилось в 2018 году. Фото: СУ СК РФ по НСОДТП случилось в 2018 году. Фото: СУ СК РФ по НСО
Изменить размер текста:

Следственный комитет Новосибирской области закончил расследование уголовного дела о ДТП на острове Крит. Там в 2018 году погибла 37-летняя жительница Новосибирска.

— Следствие установило, что автомобилем «Пежо 107» управлял мужчина — сейчас ему 22 года. Днем 8 сентября 2018 года на окружной дороге из Ретимно в Спили острова Крит он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Пежо 307». Пострадали две пассажирки «Пежо 107», одна из которых погибла от травм в больнице, — сообщили в пресс-службе следственного комитета по НСО.

Водитель нарушил правила дорожного движения Греции. После аварии он уехал с Крита. Его объявили в международный розыск. Поймали виновника ДТП в сентябре 2019 года в Москве и заключили под стражу.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — заключили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Cибирячки добились уголовного дела за отстрел собак на улицах Барабинска
«Куда собрался, старик?»: новосибирцы сняли трогательное видео, которое заставит пожилых людей сидеть дома во время эпидемии
Жительница Новосибирска погибла во время отдыха на Крите
«Единая Россия» оплатит такси для медиков
Из-за угрозы коронавируса несколько кинотеатров закрыли на карантин
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 24 марта 2020 года: ребенок из ОАЭ попал в больницу на карантин
Стала известна судьба пропавшего мужчины, который ушел в июле из садоводства
Пять выстрелов: убийца, устроивший пальбу в частном секторе, взят под стражу
«Он не хотел меня кушать»: сибирячка показала горячий танец с медведем
На парковке в Новосибирске загорелась машина: публикуем видео с пожара
Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль»
Бэби-бум в зоопарке: три хищные кошки родили семерых малышей
Самолеты из Нерюнгри и Норильска прилетят в Новосибирск с опозданием: объясняем, что случилось
Туристов, прилетевших с кашлем и температурой, осмотрят в медкабинете «Толмачево»
Стала известна судьба 19-летнего парня, который поссорился с друзьями и пропал
«Один погиб, другой — без ноги»: таксисту, сбившему двоих студентов, вынесли приговор
Сибирячку возмутили высокие цены на билеты из Таиланда в Россию
«Пытался уйти от столкновения»: из-за дорожных работ в тоннеле столкнулись три автомобиля
«Чуть на коляску не наехал»: маму с малышом возмутил водитель, припарковавший авто близко к дому
Забыли одно название: голосование по переименованию остановки «Площадь Свердлова» пройдет еще раз
Новосибирские футболисты попадут на карантин после досрочного возвращения со сборов в Турции
Полиция ищет подозреваемого в убийстве мужчины около клуба «Галстук»
Успели выскочить и все заполыхало: в Новосибирске частный дом сгорел на глазах хозяев