2020-03-24T09:40:47+03:00
Общество

Из-за угрозы коронавируса несколько кинотеатров закрыли на карантин

В других действует профилактика
Надежда РЫЖКИНА
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Одни кинотеатры закрываются на карантин, другие вводят профилактические меры. Фото: предоставлено кинотеатром "Победа".Одни кинотеатры закрываются на карантин, другие вводят профилактические меры. Фото: предоставлено кинотеатром "Победа".
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Во вторник, 24 марта, несколько кинотеатров в Новосибирске закрыли на карантин. Об этом сообщается на официальных сайтах развлекательных заведений.

— С целью предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции кинотеатры Объединенной сети («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») в городе Новосибирск с 24 марта временно приостанавливают свою работу, — сообщается на сайте сети «Кинотеатр.ру».

Таким образом, перестают работать кинотеатры в торговых центрах «Ройял парк», «Аура», «Сан Сити», «Континент».

В то же время сеть «Мир кино» только вводит профилактические меры, но не прекращает показы фильмов.

— Продажа входных билетов в кинозалы — с рассадкой через два свободных посадочных места. Кондиционирование в кинотеатрах осуществляется без циркуляции воздуха в помещениях. Проводится дополнительная влажная уборка, — сообщили на официальной странице в соцсетях.

Такие правила действуют в кинотеатрах «Аврора» «Голден Синема», «Горизонт», «Орион» и «Седьмое небо». Похожие меры предосторожности введены в кинотеатрах «Победа» и «Киносити» в «Сибирском молле».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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