2020-03-24T07:33:50+03:00
Происшествия

На парковке в Новосибирске загорелась машина: публикуем видео с пожара

В огне никто не пострадал
Надежда РЫЖКИНА
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Пожарные быстро приехали на вызов. Фото: стоп-кадрПожарные быстро приехали на вызов. Фото: стоп-кадр
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В Калининском районе Новосибирска возле дома №1 по улице Рассветная вспыхнул автомобиль «Субару Легаси». Машина горела, стоя на обочине дороге. Пожарные тушили ее прямо на проезжей части. Все произошло в понедельник, 23 марта. Это засняли на камеру очевидцы и выложили в группу «Инцидент Новосибирск».

— Поступило сообщение о возгорании в 19:28. Через семь минут пожарные уже приехали. Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке. Через три минуты пожар полностью потушили. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человека личного состава. Огнем поврежден моторный отсек, бампер и передние фары автомобиля. Пострадавших нет, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск начальник пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В пресс-службе также добавили, что когда пожарные прибыли на место, хозяина машины рядом не оказалось. Он подошел позже, когда огонь полностью потушили.

Горящий "Субару" на обочине дороги засняли очевидцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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