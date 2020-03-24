2020-03-24T06:50:09+03:00
Общество

Самолеты из Нерюнгри и Норильска прилетят в Новосибирск с опозданием: объясняем, что случилось

В аэропорту рассказали, почему пассажирам приходится ждать
Татьяна СОЛОВОВА
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Задерживается прилет в Новосибирск сразу двух рейсов.Задерживается прилет в Новосибирск сразу двух рейсов.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Утром во вторник, 24 марта, новосибирцам, которые должны были вылетать из Норильска и Нерюнгри, не повезло: оба эти рейса приземлятся в «Толмачево» с опозданием. Корресподенты КП-Новосибирск выяснили, почему.

- Рейс аваакомпании S7 из Норильска в Новосибирск задерживается из-за метеоусловий, - пояснили КП-Новосибирск в «Толмачево». - Он должен был прилететь в 12.25 по местному времени, но приземлится он на шесть часов позже - в 18.45.

Пассажирам другого рейса аваакомпании S7 - из Нерюнгри в Новосибирск - повезло больше: они прилетят позже на 40 минут.

- Борт должен был приземлиться в 11.45, но прилетит в 12.25, - продолжают в новосибирском аэропорту. - Причина задержки - поздний прилет самодета в аэропорт вылета.

Всю необходимую информацию о рейсах пассажиры могут уточнить в справочной новосибирского аэропорта по тел. (383) 216-99-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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