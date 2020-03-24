2020-03-24T05:29:18+03:00
Общество

«Один погиб, другой — без ноги»: таксисту, сбившему двоих студентов, вынесли приговор

ДТП сняла камера видеонаблюдения
Ульяна ДЖАНКОВА
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Таксист на пешеходном переходе сбил двоих студентов. Фото: «Инцидент Новосибирск»Таксист на пешеходном переходе сбил двоих студентов. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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В Кировском районном суде Новосибирска огласили приговор таксисту, который на «зебре» сбил двоих студентов. Один парень погиб, второму оторвало ногу. Страшное ДТП произошло 8 марта 2019 года.

Момент того, как водитель на высокой скорости врезается в людей, сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что удар был сильный, студентов подкинуло и выбросило далеко вперед. Автомобиль смог не смог сразу затормозить, его закрутило по дороге, пока не остановил столб.

В Новосибирске таксист сбил двоих студентов.

— Водитель признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии-поселении. Также мужчина лишен прав на два с половиной года, — говорится в сообщении суда.

До того, как приговор вступит в законную силу, мужчина останется под подпиской о невыезде.

В Новосибирске таксист сбил двоих студентов на пешеходном переходе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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