«Один погиб, другой — без ноги»: таксисту, сбившему двоих студентов, вынесли приговор
В Кировском районном суде Новосибирска огласили приговор таксисту, который на «зебре» сбил двоих студентов. Один парень погиб, второму оторвало ногу. Страшное ДТП произошло 8 марта 2019 года.
Момент того, как водитель на высокой скорости врезается в людей, сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что удар был сильный, студентов подкинуло и выбросило далеко вперед. Автомобиль смог не смог сразу затормозить, его закрутило по дороге, пока не остановил столб.
В Новосибирске таксист сбил двоих студентов.
— Водитель признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии-поселении. Также мужчина лишен прав на два с половиной года, — говорится в сообщении суда.
До того, как приговор вступит в законную силу, мужчина останется под подпиской о невыезде.
В Новосибирске таксист сбил двоих студентов на пешеходном переходе.
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ИСТОЧНИК KP.RU