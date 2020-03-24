2020-03-24T04:08:55+03:00
Происшествия

Пытался уйти от столкновения»: из-за дорожных работ в тоннеле столкнулись три автомобиля

Момент ДТП попал на видео
Надежда РЫЖКИНА
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От столкновения "Лада" угодила под грузовик в правом ряду. Фото: стоп-кадрОт столкновения "Лада" угодила под грузовик в правом ряду. Фото: стоп-кадр
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На проспекте Димитрова, в тоннеле под мостом произошла авария. Она попала на видеорегистратор подписчика группы «АСТ-54». Все это случилось 23 марта.

На кадрах видно, что на правой полосе дороги велись ремонтные работы — из-за них водители снижали скорость. Водитель «Мицубиси Аутлендер» не успел затормозить и резко дернул, уходя через два ряда в крайний левый ряд. Там «Мицубиси» врезался в заднюю часть седана «Лады», которую после удара занесло и отбросило под стоящий справа грузовик дорожной службы.

«Лада отделалась вмятинами на правом крыле». Автомобили заняли две полосы и создали пробку на проезде к Дмитровскому мосту. О пострадавших и причинах аварии читатель не сообщал.

По словам подписчика, который прислал видео, предупреждающий знак стоит слишком близко к месту дорожных работ. К тому же, водители терялись, когда резко въезжали с солнечной улицы в темный тоннель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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