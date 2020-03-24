Пытался уйти от столкновения»: из-за дорожных работ в тоннеле столкнулись три автомобиля
На проспекте Димитрова, в тоннеле под мостом произошла авария. Она попала на видеорегистратор подписчика группы «АСТ-54». Все это случилось 23 марта.
На кадрах видно, что на правой полосе дороги велись ремонтные работы — из-за них водители снижали скорость. Водитель «Мицубиси Аутлендер» не успел затормозить и резко дернул, уходя через два ряда в крайний левый ряд. Там «Мицубиси» врезался в заднюю часть седана «Лады», которую после удара занесло и отбросило под стоящий справа грузовик дорожной службы.
«Лада отделалась вмятинами на правом крыле». Автомобили заняли две полосы и создали пробку на проезде к Дмитровскому мосту. О пострадавших и причинах аварии читатель не сообщал.
По словам подписчика, который прислал видео, предупреждающий знак стоит слишком близко к месту дорожных работ. К тому же, водители терялись, когда резко въезжали с солнечной улицы в темный тоннель.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU