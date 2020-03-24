2020-03-24T03:05:28+03:00
Общество

«Чуть на коляску не наехал»: маму с малышом возмутил водитель, припарковавший авто близко к дому

Женщина уверяет, что на стоянке рядом с подъездом в это время было много свободных мест
Ульяна ДЖАНКОВА
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Автомобилист слишком близко к дому и скамейке припарковал свою машину. Фото: стоп-кадрАвтомобилист слишком близко к дому и скамейке припарковал свою машину. Фото: стоп-кадр
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Сибирячку Ольгу Ковригину возмутил поступок водителя «Лексуса». Молодая мама с коляской стояла у подъезда дома 19/1 на улице Макаренко, как в этом время подъехала машина. Владелец авто решил припарковать ее прямо у дома, при этом на стоянке было много свободных мест.

— Я отодвинула коляску ближе к лавочке, отошла сама. Я ничего не сказала мужчине. Он ушел в подъезд, а минут через 10 вышел, сел в машину и стал перепарковывать ее еще ближе к лавочке, чуть ли не наезжая на коляску, — рассказывает Ольга. — Я отодвигала и пятилась с коляской, пока совсем в лавочку не уперлась. Вышел из машины, я ему говорю мол, мужчина, коляска же стоит, вы разве не видите. На что он мне ответил: пошла отсюда, иди, гуляй в другом месте.

Женщина сняла на видео припарковавшийся у подъезда автомобиль и опубликовала кадры «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск» в группе. Молодая мама думает, как проучить обидчика.

При этом на стоянке было много свободных мест. Фото: стоп-кадр

При этом на стоянке было много свободных мест. Фото: стоп-кадр

Юрист Марина Пьянкова говорит, что все просто, необходимо зафиксировать нарушение на камеру телефона.

— На сайте ГИБДД есть раздел, через который можно онлайн сообщить о проступке автомобилиста. Необходимо, чтобы на фото и видео было четко видно, что именно нарушил владелец машины, загрузить это все в специальную форму и отправить, — советует Марина Пьянкова.

В Новосибирске автомобилист чуть не наехал на маму с малышом, паркуя свою машину близко к дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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