2020-03-23T20:14:26+03:00
Спорт

Новосибирские футболисты попадут на карантин после досрочного возвращения со сборов в Турции

Прибыть в Россию команда должна 23 марта
Алена КУЛЕШОВА
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Футбольный клуб «Новосибирск» досрочно возвращаются со сборов в Турции. Фото: https://fcnsk.com/Футбольный клуб «Новосибирск» досрочно возвращаются со сборов в Турции. Фото: https://fcnsk.com/
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Футбольный клуб «Новосибирск» досрочно возвращаются со сборов в Турции из-за ситуации с коронавирусом. Прибыть в Россию команда должна 23 марта.

— Сейчас мы возвращаемся домой чартерными рейсами, полетим с пересадкой через Москву. Наши спортсмены будут находиться на необходимом двухнедельном карантине: чтобы они за это время не потеряли форму, тренер создал для них специальную систему упражнений, которые можно выполнять на дому. После того, как период карантина закончится, команда планирует продолжить свои тренировки и готовится к чемпионату. Таким образом, если будет принято решение о том, что он все-таки состоится, то мы уже будем готовы. Если же нет — то будем решать по ситуации, что делать дальше, — рассказал КП-Новосибирск пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев.

Команда возвращается домой чартерными рейсами. Фото: Дмитрий Кондратьев

Команда возвращается домой чартерными рейсами. Фото: Дмитрий Кондратьев

Отметим, что в турецкий Сиде футболисты прибыли 5 марта. Они успели сыграть матчи с ФК «Зенит-Ижевск» и ФК «Торпедо».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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