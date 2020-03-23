2020-03-23T17:15:05+03:00
Общество

«Единая Россия» оплатит такси для медиков

Теперь врачи смогут быстрее и комфортнее добираться до людей, находящихся на карантине, и проверять состояние их здоровья
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Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
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В приемную партии «Единая Россия» поступило большое количество обращений от людей, которые оказались на вынужденном карантине или в самоизоляции. Это, как правило, люди, которые летели одними рейсами с заболевшими коронавирусной инфекцией. Они обязаны соблюдать карантин в течение 14 дней. Каждый день к ним приходят терапевты поликлиник, чтобы проверять состояние здоровья. Сейчас на карантине находится почти 1 700 человек. Каждому терапевту приходится за рабочий день обходить по 40 человек. Нагрузка на врачей колоссальная.

Партия посоветовалась с медиками, как помочь им в их работе. Очень нужен транспорт, чтобы врачи успевали доезжать до каждого. Председатель транспортного комитета заксобрания Федор Николаев выступил с предложением, а региональное отделение «Единой России» нашло средства и оплатило каждому работающему с самоизолированными терапевту такси, чтобы тот мог оперативно доехать до всех пациентов. Эта работа началась уже сегодня: врачи будут каждый день приезжать к находящимся на карантине и проверять их состояние здоровья. Такая проверка будет проходить до тех пор, пока наши специалисты не прогарантируют, что риск для здоровья этих людей отсутствует.

«Единая Россия» надеется, что все находящиеся на самоизоляции жители области здоровы и после необходимого срока вернутся к полноценной жизни, смогут работать и, самое главное, общаться со своими близкими. Забота о людях – главное в нашей работе.

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