Против инфекциониста Санниковой, которая заразила пациентов коронавирусом, возбудили дело

23 Март 2020 2020-03-23T16:44:54+03:00

О поездке врача узнали только после того, как она сама оказалась в больнице. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ей грозит до двух лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

К делу Ирины Санниковой, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края, подключились следователи. Как сообщает «КП-Северный Кавказ», против врача возбудили уголовное дело сразу по двум статьям - «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность».

Напомним, Ирина Санникова была в Испании с 6 по 9 марта, но информацию об этой поездке скрыла и от минздрава, и от руководства Ставропольского государственного медицинского университета. После поездки она не находилась 2 недели в изоляции: врач вела лекции, общалась с пациентами. А в итоге 17 марта ее доставили в больницу: у нее диагностировали коронавирус и воспаление легких.

За те несколько дней, пока сама Санникова не попала в больницу, она заразила 11 человек. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двусторонняя пневмония и температура: Врач, заразившая 11 пациентов на Ставрополье коронавирусом, находится в состоянии средней тяжести

В закрытом корпусе на карантине находится «нулевой пациент» – главный инфекционист региона Ирина Санникова с подтвержденным коронавирусом, и еще 11 человек с подозрением без признаков респираторного заболевания – все из её окружения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU