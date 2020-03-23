Против инфекциониста Санниковой, которая заразила пациентов коронавирусом, возбудили дело
К делу Ирины Санниковой, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края, подключились следователи. Как сообщает «КП-Северный Кавказ», против врача возбудили уголовное дело сразу по двум статьям - «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность».
Напомним, Ирина Санникова была в Испании с 6 по 9 марта, но информацию об этой поездке скрыла и от минздрава, и от руководства Ставропольского государственного медицинского университета. После поездки она не находилась 2 недели в изоляции: врач вела лекции, общалась с пациентами. А в итоге 17 марта ее доставили в больницу: у нее диагностировали коронавирус и воспаление легких.
За те несколько дней, пока сама Санникова не попала в больницу, она заразила 11 человек. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
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В закрытом корпусе на карантине находится «нулевой пациент» – главный инфекционист региона Ирина Санникова с подтвержденным коронавирусом, и еще 11 человек с подозрением без признаков респираторного заболевания – все из её окружения (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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