Малый и средний бизнес поможет работе некоммерческих организаций

23 Март 2020 2020-03-23T14:26:42+03:00

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В первую очередь благотворительностью на территории Новосибирской области занимаются различные некоммерческие организации. Несомненно, им нужна помощь. Председатель Общественной палаты Галина Гриднева рассказала о плане мероприятий, направленных на содействие развития благотворительной деятельности в Новосибирской области на 2020 год.

План включает в себя более 10 пунктов, каждый из которых будет детально проработан. Замначальника управления по связям с общественностью и патриотическому воспитанию министерства региональной политики Ирина Ким рассказала о необходимости создания рабочих групп по ряду направлений. Особое внимание уделили вопросу развития направления Pro Bono.

- Сейчас необходимо активно развивать это направление - оказывать профессиональную помощь благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям на безвозмездной основе. Мы должны приглашать специалистов, которые помогут некоммерческим организациям в решении рабочих задач, - отметила Ирина Ким.

Так, руководитель комитета по развитию социального предпринимательства и взаимодействию с НКО Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Андрей Пангаев в рамках общего плана мероприятий Общественной палаты предложил организовать площадки по обмену опытом между представителями бизнеса и благотворительных организаций. 26 мая, в День предпринимательства, представители малого и среднего бизнеса в рамках работы круглого стола расскажут НКО о возможностях получения прибыли. Также Галина Гриднева предложила презентовать в этот день региональный конкурс «Во благо!». С прошлого года Общественная палата проводит конкурс на получение премии в различных номинациях. Конкурс направлен на поддержку благотворительности, социальной журналистики и добровольческой деятельности.

Для реализации плана мероприятий сделают дорожную карту и организуют рабочие группы. Особое внимание уделят сотрудничеству НКО с представителями малого и среднего бизнеса.