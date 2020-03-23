«Хозяева ее бросили»: волонтеры спасают кошку-хомячка без ушек

23 Март 2020 2020-03-23T13:30:10+03:00

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Волонтеры ищут дом для кошки Дуси, у которой нет части ушек и хвостика. Зоозащитники предполагают, что хозяева бросили ее одну на даче и уехали. А уже истощенную кошку, бредущую вдоль трассы, подобрали автомобилисты.

— Ее заметила одна женщина, когда Дуся шла буквально вдоль трассы, где-то за 150 километров от города. Нам рассказали, что в той округе много подобных деревушек, где хозяева просто напросто бросают своих питомцев без еды и воды. И те потом, естественно, выходят бродить в поисках пищи. Но, увы, везет далеко не всем… Вот Дусе повезло — ее заметили люди. Та женщина отвезла ее в город, в ветклинику, там уже связалась с нами. Лечили мы эту кошку очень долго: она была сильно истощена, у нее были обморожены, лапки, хвостик и ушки. Что-то было уже сложно спасти, пришлось пойти на ампутацию. Но в итоге мы справились: у Дуси очень сильная воля к жизни, — рассказала КП-Новосибирск Ольга, волонтер приюта «С любовью и заботой».

Уже истощенную кошку, бредущую вдоль трассы, подобрали автомобилисты. Фото: Ольга

Как рассказали зоощитники, Дуся живет в приюте уже 2 года, а вообще ей около 5 лет. Она очень ласковая, добрая и спокойная кошечка: своими пухленькими щечками она напоминает хомячка. Но жить среди множества других животных уже устала: Дуся очень любит людей и нуждается в любящей семье. Она стерилизована, привита и приучена к лотку. Если вы готовы подарить Дусе дом, то свяжитесь с волонтерами по номерам телефонов: 8-913-383-64-83, Ольга, 8-952-925-09-19, Евгения.

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