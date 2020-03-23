«Сижу дома»: Барбара Брыльска рассказала о карантине из-за коронавируса и борьбе с раком
О болезни Барбары Брыльска сообщали многие СМИ, у актрисы сыгравшей звездную роль в киноленте Эльдара Рязанова рак языка. Брыльска находится дома в Польше и тоже, сидит на карантине из-за коронавируса. На улицу не выходит, продукты ей приносит сын. Корреспонденты kp.ru дозвонились до Барбары, спросили о самочувствии.
— Я сейчас сижу дома на карантине. Паники у меня нет, я считаю, что это необходимая субординация. Переживем, — ответила актриса на вопрос по карантину. А вот на вопрос по болезни дала ответ неохотно, — Не хочу говорить о болезни, ну зачем. Это не для газеты, это только мое.
Здоровье уже несколько лет подводит актрису. Последняя ее работа — роль в российском фильме «Тайна четырех принцесс». Теперь на публике практически не появляется. Ранее, еще до проблем с онкологией, у актрисы случилось воспаление седалищного нерва, это постоянный прием обезболивающих. При этом сама актриса продолжает относиться к жизни философски:
— Я всегда знала, за все надо платить: за лишнюю работу — ее отсутствием, за лишнее счастье — его недостатком. Вы не можете быть в раю все время, — говорила Барбара Брыльска в более ранних интервью.
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