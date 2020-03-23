2020-03-23T11:07:42+03:00
Происшествия

В Новосибирской области рыбак на льдине ушел в открытое плавание

К нему на помощь пришли спасатели
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирской области мужчина уплыл на льдине. Фото: АСС НСОВ Новосибирской области мужчина уплыл на льдине. Фото: АСС НСО
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ЧП случилось на реке Омь в городе Куйбышеве. Мужчина ловил рыбу, когда льдина откололась от берега и пошла по реке. Очевидцы вызвали спасателей, а сам мужчина решился на отчаянный шаг — бросился в воду, чтобы попытаться самостоятельно доплыть до берега.

— На момент прибытия спасателей пострадавший доплыл до берега. Спасатели передали рыбака к машине скорой, сопроводили к месту жительства, — сообщают в Аварийно-Спасательной службе Новосибирской области.

Мужчина отказался от госпитализации. Другой подобный случай произошел на территории Обского моря. Рыбаки удили рыбу в километре от берега, как вдруг их мототягач провалился в полынью. Мужчины попытались спасти технику и сами начали уходить за ней в воду и промокли. Спасатели вовремя успели приехать и в этом случае. Рыбаков эвакуировали, от госпитализации они также отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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